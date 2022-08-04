Никишин: честно говоря, не верилось, что за меня отдали девять игроков

Новичок СКА защитник Александр Никишин был удивлён тем, что его обменяли на девятерых хоккеистов.

«Обычно все эмоции в себе держу. И в первый день мне просто трудно было представить – как уеду из родного города. Сам я из Орла, но последние 11 лет прожил в Москве, получается – большую половину жизни. Потом успокоился, включился в работу.



Обмен на девятерых игроков? Конечно, сильно удивился, когда узнал об этом. Честно говоря, не верилось, что за меня отдали девять игроков. Но от меня же ничего не зависело. А так круто, да», – цитирует Никишина «Матч ТВ».



«Спартак» получил за Никишина пятерых игроков: защитника Никиту Седова, нападающих Фёдора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова.



Кроме того, красно-белым достались права ещё на четырёх хоккеистов – форвардов Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Михаила Мальцева и Германа Рубцова. Первые трое имеют контракты с клубами НХЛ, Рубцов подписал со «Спартаком» просмотровый контракт.