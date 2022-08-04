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Канадский форвард Торнтон станет руководителем Кубка Шпенглера после завершения карьеры

Канадский форвард Торнтон станет руководителем Кубка Шпенглера после завершения карьеры
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Канадский нападающий Джо Торнтон станет руководителем Кубка Шпенглера, когда примет решение о завершении карьеры. Об этом сообщает SwissHockeyNews.

В настоящее время канадец тренируется в составе швейцарского «Давоса», а в прошлом сезоне 43-летний форвард выступал за «Флориду Пантерз» в НХЛ. На его счету 34 матча в регулярном чемпионате и 10 очков: пять голов и пять результативных передач. Также он сыграл одну встречу в плей-офф.

Отметим, что Торнтон – один из шести игроков, сыгравший в НХЛ не менее 1700 матчей. Ранее хоккеист выступал один сезон за «Торонто Мэйпл Лифс», а также 15 лет играл за «Сан-Хосе Шаркс» и восемь лет – за «Бостон Брюинз». Также хоккеист выступал за «Давос», с которым сейчас тренируется.

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