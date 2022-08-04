«Автомобилист» в товарищеском матче переиграл «Салават Юлаев»
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Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в товарищеском матче со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена».
На 33-й минуте счёт открыл форвард «Автомобилиста» Максим Денежкин, ему ассистировали Анатолий Голышев и Джесси Блэкер. На 51-й минуте ответный гол забил нападающий «Салавата» Владислав Картаев с передачи Степан Санникова и Евгения Тимкина. Победную шайбу екатеринбуржцев на 53-й минуте забросил Анатолий Голышев.
Напомним, «Автомобилист» в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграет дома с «Локомотивом» (2 сентября), а «Салават Юлаев» 3 сентября встретится в гостях с санкт-петербургским СКА.
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