Болельщики «Барыса» создали петицию с требованием отставки руководства клуба

Болельщики «Барыса» опубликовали петицию с требованием отставки руководства клубы, которую поддержали уже более 1300 человек.



В письме они обращаются к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, премьер-министру Алихану Смаилову, министру культуры и спорта Даурену Абаеву и президенту Казахстанской федерации хоккея Аскару Мамину.



«Мы, болельщики хоккейного клуба «Барыс», хотим донести до вас своё возмущение той политикой, которую в последнее время ведёт руководство клуба в лице его президента Иванищева Бориса Анатольевича, вице-президента Карабалина Болата Алибаевича, управляющего директора Кухта Натальи Викторовны и генерального менеджера Белана Вячеслава Михайловича, тем самым выражая им свое недоверие.



Во многом «благодаря» их непродуманной политике, мы с большим сожалением наблюдаем как флагман казахстанского хоккея и, что немаловажно, базовый клуб сборной Казахстана превращается в своего рода филиал российского клуба.



С учётом подписания контрактов с нынешним десантом из клубов низших лиг нашего северного соседа, мы можем прийти к тому, что в составе практически не останется места для своих парней. Завтра все эти псевдоказахстанцы уедут, а мы останемся фактически у разбитого корыта. Или снова натурализуем очередную пачку канадцев и россиян? Мы решительно заявляем, что пора уже заканчивать с этой бесконтрольной раздачей паспортов, чем в последнее время усердно занимались в руководстве клуба и Федерации хоккея.



Какими путями просто огромное количество вчерашних канадцев, шведов и россиян получали казахстанское гражданство? Они имеют какие-то заслуги перед государством? Или, может, их предки жили когда-то в Казахстане? Мы требуем прекратить эту порочную практику натурализации. Мы требуем проведения проверки относительно законности получения гражданства Республики Казахстан и готовы предоставить весь список игроков, получивших гражданство за последние несколько лет.



В нашем обращении к вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, речь идёт о возможной коррупции в отечественном хоккее, в частности в ХК «Барыс». Иначе как объяснить странные решения руководства клуба последних лет, когда за счёт квазигосударственных средств пачками подписываются легионеры сомнительного уровня, оставляя за бортом своих местных казахстанских талантов, коих, поверьте, немало», – сообщается в петиции.