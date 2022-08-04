Хет-трик Жафярова помог СКА крупно обыграть «Адмирал» на Sochi Hockey Open

Санкт-петербургский СКА одержал победу над владивостокским «Адмиралом» со счётом 6:2 (3:0, 1:2, 2:0) в рамках турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Шайба».



В составе победителей хет-триком отметился нападающий Дамир Жафяров, также по одной заброшенной шайбой отличились Артём Швец-Роговой, Артём Фёдоров и Даниил Пыленков. У «Адмирала» дубль оформил форвард Артём Гареев.



Напомним, в первом матче на турнире СКА оказался сильнее минского «Динамо» (4:1), а «Адмирал» переиграл «Сочи» (4:2). В третьих встречах армейцы сыграют с сочинцами (6 августа, 15:45 мск), а «Адмирал» проведёт матч со сборной Росcии U25 (6 августа, 19:30 мск).



Также сегодня на Sochi Hockey Open состоится ещё один матч: «Сочи» сыграет с «Авангардом», начало — в 19:30 мск.