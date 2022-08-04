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Хет-трик Жафярова помог СКА крупно обыграть «Адмирал» на Sochi Hockey Open

Хет-трик Жафярова помог СКА крупно обыграть «Адмирал» на Sochi Hockey Open
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Санкт-петербургский СКА одержал победу над владивостокским «Адмиралом» со счётом 6:2 (3:0, 1:2, 2:0) в рамках турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Шайба».

В составе победителей хет-триком отметился нападающий Дамир Жафяров, также по одной заброшенной шайбой отличились Артём Швец-Роговой, Артём Фёдоров и Даниил Пыленков. У «Адмирала» дубль оформил форвард Артём Гареев.

Напомним, в первом матче на турнире СКА оказался сильнее минского «Динамо» (4:1), а «Адмирал» переиграл «Сочи» (4:2). В третьих встречах армейцы сыграют с сочинцами (6 августа, 15:45 мск), а «Адмирал» проведёт матч со сборной Росcии U25 (6 августа, 19:30 мск).

Также сегодня на Sochi Hockey Open состоится ещё один матч: «Сочи» сыграет с «Авангардом», начало — в 19:30 мск.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
04 августа 2022, четверг. 15:45 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Жафяров (Ожиганов) – 06:55 (5x4)   2:0 Швец-Роговой (Бардаков) – 07:12 (5x5)   3:0 Фёдоров (Моисеев, Воробьёв) – 19:44 (5x5)   3:1 Гареев – 33:34 (4x5)   4:1 Пыленков (Воробьёв, Фёдоров) – 35:37 (5x5)   4:2 Гареев (Елисеев) – 35:46 (5x5)   5:2 Жафяров (Хуснутдинов) – 50:10 (5x5)   6:2 Жафяров (Фёдоров) – 53:10 (5x3)
Турнирная таблица Sochi Hockey Open
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