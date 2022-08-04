Тамбиев подвёл итоги матча со СКА на турнире Sochi Hockey Open

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал итоги встречи со СКА (2:6) на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open.



«Всё по делу, нам можно занести в зачёт только отрезок второго периода. А так СКА доминировал по игре – единоборства, стыки, в зоне атаки. Хорошая пища для размышлений тренерского штаба, видим, что надо поправить. Будем готовиться дальше.



Вчера был 21 бросок по воротам, Серебрякова не так много было работы. Сегодня 37 бросков, оборона не справлялась с атакой СКА. Первым номером готовим Серебрякова. Ещё есть Хомченко, тоже хороший вратарь. Но сейчас делаем акцент на Серебрякова.



Рецепт успеха против топ-клубов? Играли вчера вечером, сегодня сделали ротацию, ввели свежих игроков, насколько позволяет длина «скамейки». Но видно, что пока два матча подряд мы не готовы играть на таких скоростях. Многие просели физически. Рецепт простой – физическая готовность игроков. Мы сегодня не меняли рисунок игры, но это не помогло. Мы вообще не справились с мощной атакой, уступили практически во всём, за исключением второго периода. Будут ребята в хорошем фитнесе, значит, смогут многие вещи выполнять. Если этого нет, тяжело что-то спрашивать с игроков.



Дальше у нас вечерний матч, а на следующий день – утренний? Помимо физики, есть же ещё характер, готовность к матчу, фаза отдыха, питания. Мы знали расписание до начала турнира – пять игр за семь дней. Ребята всё знают, состав определяется заранее, готовятся. Но сегодня почему-то первый период у нас полкоманды… На СКА и настраивать не надо, у них такой мощный состав, игроки сборной. Меня поразило, что на первый период полкоманды вышли неготовыми. Дело даже не в физике, может, кто-то испугался. Команда в первом периоде была на себя не похожа, я многих игроков просто не узнал. Потом собрались, начали отбирать шайбу, накрывать, создавать моменты. Но с 0:3 со СКА сложно отыграться. Сделаем правильные выводы, может, кого-то больше не поставим на этом турнире играть», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.