«Авангард» обыграл «Сочи» во втором матче на Sochi Hockey Open
Поделиться
Омский «Авангард» одержал победу над ХК «Сочи» в рамках турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open со счётом 6:4 (2:2, 3:0, 1:2). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Шайба».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рид Буше (хет-трик), Семён Асташевский, Фёдор Малыхин, а также Владимир Жарков. У «Сочи» голы забили Артур Тянулин (дубль), Кирилл Петьков и Василий Глотов.
После двух проведённых встреч на турнире «Авангард» занимает пятое место в таблице, набрав два очка. «Сочи» — на последнем месте, в их активе ноль баллов.
В следующей встрече на турнире омский клуб сыграет с минским «Динамо» (6 августа, стартовое вбрасывание — в 12:00 по московскому времени), «Сочи» в этот же день встретится со СКА (15:45 мск).
Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
04 августа 2022, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 6
Авангард
Омск
0:1 Буше (Телегин, Ткачёв) – 01:03 (5x5) 1:1 Тянулин (Глотов) – 05:32 (5x4) 1:2 Асташевский (Ткачёв) – 10:58 (5x5) 2:2 Петьков (Николаев, Гараев) – 12:18 (5x5) 2:3 Буше (Ткачёв) – 26:06 (5x4) 2:4 Буше (Ткачёв) – 30:44 (5x4) 2:5 Малыхин (Белов, Горшков) – 39:26 (5x5) 3:5 Глотов (Феоктистов) – 40:21 (5x5) 3:6 Жарков (Денисевич, Шарипзянов) – 41:39 (5x5) 4:6 Тянулин – 46:05 (бул)
Комментарии
- 4 августа 2022
-
22:50
-
22:36
-
22:26
-
22:22
-
22:11
-
21:45
-
21:25
-
21:09
-
20:34
-
19:57
-
19:44
-
19:35
-
19:18
-
19:12
-
19:10
-
19:07
-
18:45
-
18:37
-
18:18
-
18:06
-
17:34
-
17:25
-
17:18
-
16:33
-
15:48
-
15:46
-
15:34
-
15:02
-
15:00
-
14:40
-
14:38
-
14:37
-
14:25
-
14:20
-
14:06
Партнерский контент