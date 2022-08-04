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«Авангард» обыграл «Сочи» во втором матче на Sochi Hockey Open

«Авангард» обыграл «Сочи» во втором матче на Sochi Hockey Open
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Омский «Авангард» одержал победу над ХК «Сочи» в рамках турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open со счётом 6:4 (2:2, 3:0, 1:2). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Шайба».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рид Буше (хет-трик), Семён Асташевский, Фёдор Малыхин, а также Владимир Жарков. У «Сочи» голы забили Артур Тянулин (дубль), Кирилл Петьков и Василий Глотов.

После двух проведённых встреч на турнире «Авангард» занимает пятое место в таблице, набрав два очка. «Сочи» — на последнем месте, в их активе ноль баллов.

В следующей встрече на турнире омский клуб сыграет с минским «Динамо» (6 августа, стартовое вбрасывание — в 12:00 по московскому времени), «Сочи» в этот же день встретится со СКА (15:45 мск).

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
04 августа 2022, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 6
Авангард
Омск
0:1 Буше (Телегин, Ткачёв) – 01:03 (5x5)   1:1 Тянулин (Глотов) – 05:32 (5x4)   1:2 Асташевский (Ткачёв) – 10:58 (5x5)   2:2 Петьков (Николаев, Гараев) – 12:18 (5x5)   2:3 Буше (Ткачёв) – 26:06 (5x4)   2:4 Буше (Ткачёв) – 30:44 (5x4)   2:5 Малыхин (Белов, Горшков) – 39:26 (5x5)   3:5 Глотов (Феоктистов) – 40:21 (5x5)   3:6 Жарков (Денисевич, Шарипзянов) – 41:39 (5x5)   4:6 Тянулин – 46:05 (бул)
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