«Авангард» обыграл «Сочи» во втором матче на Sochi Hockey Open

Омский «Авангард» одержал победу над ХК «Сочи» в рамках турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open со счётом 6:4 (2:2, 3:0, 1:2). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Шайба».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рид Буше (хет-трик), Семён Асташевский, Фёдор Малыхин, а также Владимир Жарков. У «Сочи» голы забили Артур Тянулин (дубль), Кирилл Петьков и Василий Глотов.



После двух проведённых встреч на турнире «Авангард» занимает пятое место в таблице, набрав два очка. «Сочи» — на последнем месте, в их активе ноль баллов.



В следующей встрече на турнире омский клуб сыграет с минским «Динамо» (6 августа, стартовое вбрасывание — в 12:00 по московскому времени), «Сочи» в этот же день встретится со СКА (15:45 мск).