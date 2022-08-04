«Андрей Викторович любит быть в центре внимания». Рябыкин — об игре с «Сочи»

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу над «Сочи» (6:4) в рамках турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.



«Думаю, болельщикам было весело. Андрей Викторович у нас любит быть в центре внимания. Мне понравилась игра и характер команды, это самое главное.



Насколько готовились к «перфомансу»? Честно, мы к этому не готовились. Думал, что это всё-таки предсезонка, не видел смысла в этих действиях. Ну, ничего страшного. Вроде обошлось без травм. Громов получил небольшое повреждение при падении, но думаю, всё будет нормально.



Знал, что Ярош может подраться, он очень неплохо выступал в АХЛ, дрался. Для меня это не сюрприз. Не посмотрели его в большинстве, но у нас ещё много времени и турниров. У него ещё будет время», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.