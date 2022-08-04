Назаров: «Сочи» даёт шоу. У меня состав слабее, признаю, но играют не контракты, а люди

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги встречи с «Авангардом» (4:6) в рамках Лига Ставок Sochi Hockey Open.



«Игра понравилась. Пропустили один-два лишних гола, даже был шанс сыграть вничью. Поблагодарил ребят, сказал – молодцы, и дал им завтра выходной.



«Сочи» сегодня был лучше желанием победить. Это наша установка на каждый матч. Играют не контракты, не бонусы, а люди. Если желание зашкаливает, ты можешь обыграть любого.



Выставил Бабенко на драку, потому что он мне рассказывал, что летом боксом занимался. Видимо, обманул меня, чтобы я его не выгнал. Сказал – ну иди, раз боксом занимался. Он – да я пошутил. Не выгнал его, посмеялись.

Стальнова не выпустили? Сезон длинный, у Доната впереди длинная карьера. Дракой больше, дракой меньше. Ему сейчас нужно научиться лучше кататься, владеть шайбой, хорошо бросать. Парень умеет драться, а всему остальному надо учиться. Когда мы его подтянем, к Новому году или раньше он покажет, как владеет клюшкой.



Польза от драк – это вы здесь. Если бы вы вам не нравилось, вы бы не пришли сюда. Вам нравится, вы сюда прилетели. Мы даём шоу. Да, у меня состав слабее, признаю, но играют не контракты, а люди. У людей должна быть мотивация. Если мотивацию умеешь наложить на не мотивацию, у тебя есть шансы победить», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.