В «Калгари» отреагировали на заключение нового контракта с Джонатаном Юбердо

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг поделился впечатлениями от подписания нового восьмилетнего контракта с 29-летним канадским нападающим Джонатаном Юбердо, обменянным ранее из «Флориды Пантерз».
«Мы рады подписать Джонатана на длительный срок. Это элитный игрок, один из лучших нападающих в лиге, который делает игроков вокруг себя лучше. Мы с нетерпением ждём возможности приветствовать Джонатана в нашем сообществе и увидеть его вклад в успех нашей команды», — приводит слова Треливинга официальный сайт «Флэймз».
Напомним, Юбердо стал участником громкого обмена в конце июля. «Флорида» обменяла Джонатана и двух его одноклубников – Маккензи Уигара и Коула Швиндта, а также выбор в первом раунде драфта – 2025, в «Калгари». В свою очередь, «Пантерз» заполучили Мэтью Ткачука, подписав с ним восьмилетний контракт на $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон).
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