Ларионов: матчами с «Трактором» приятно было задать тон предсезонке, но не обольщаемся

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов призвал не переоценивать результаты команды в предсезонных матчах. Команда из Нижнего Новгорода обыграла «Трактор» со счётом 6:2 и 7:2.



«Не сторонник рассуждать на тему того, сколько мы забили и сколько не забили в прошедших матчах, а также сколько могли пропустить. Но важно, что через голы приходит уверенность. Для многих ребят это были первые матчи за команду. И важно было начать их на хорошей ноте, почувствовать вкус к голам, которые они забивают. Когда ребята начинают забивать, это приводит к гармонии в команде.



Мы не ждём, что нас в сезоне будет тащить какое-то одно звено. Нам важно, чтобы все четыре звена могли участвовать в атаке и делать результат.



Прошедшими матчами нам приятно было задать тон этой предсезонке. Но мы не обольщаемся. Эти игры забудутся через 2–3 дня, а мы будем двигаться дальше и становиться лучше!» – цитирует Ларионова пресс-служба «Торпедо».

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