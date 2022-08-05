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Гатиятулин — о 0-2 от «Торпедо»: результат не расстраивает

Гатиятулин — о 0-2 от «Торпедо»: результат не расстраивает
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатияулин прокомментировал поражение своей команды в предсезонном матче с «Торпедо». Матч завершился со счётом 2:7. Ранее нижегородцы обыграли челябинцев со счётом 6:2.

«Результат не расстраивает. Прошли первый цикл, и важно было переключиться на матчи. В тренировке играть пять на пять – это не то. Именно в матчах видно то, в каком состоянии игроки и как выглядят сочетания. Понятно, что проигрывать неприятно, а победы придают больше эмоций. Но у нас на данном этапе сейчас другие задачи.

Нам нужно было просмотреть лимитчиков и игроков, которые находятся на просмотре. Идёт рабочий процесс, никого не хочу выделять. Все стараются, просто все находятся в разном физическом состоянии», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

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