Стали известны финалисты Кубка Глинки/Гретцки
Поделиться
Сегодня, 6 августа, в Ред-Дире (Канада) завершились полуфинальные матчи между Канадой и Финляндией, а также Чехией и Швецией. В финал турнира пробились канадцы и шведы.
В первом полуфинале сборная Канады обыграла Финляндию со счётом 4:1. В составе победителей отличились Итан Готье, Калум Ритчи, Мэтью Вуд и Денвер Барки. У финнов забил Артту Аласиуруа.
Кубок Глинки/Гретцки. 1/2 финала
06 августа 2022, суббота. 02:00 МСК
Канада U18
Окончен
4 : 1
Финляндия U18
1:0 Готье (Прайс, Аллен) – 19:43 (5x5) 2:0 Ритчи (Рекопф, Вейнштейн) – 28:54 (5x5) 3:0 Вуд – 49:29 (5x5) 4:0 Барки (Кристалл, Хоу) – 49:48 (5x5) 4:1 Аласиуруа (Киискинен, Хюннинен) – 59:42 (5x5)
Во втором полуфинале Швеция уверено переиграла Чехию – 6:2. У шведов голами отметились Зеб Форсфьелль, Ноэль Норд, Ноа Дауэр Нильссон, Отто Стенберг (дубль) и Вилле Юханссон. За чехов забили Якуб Штанцл и Иржи Фельчман.
Кубок Глинки/Гретцки. 1/2 финала
06 августа 2022, суббота. 05:30 МСК
Чехия U18
Окончен
2 : 6
Швеция U18
0:1 Форсфьелль (Сандин-Пелликка, Линдштейн) – 17:51 (5x5) 0:2 Норд (Кангас, Сандин-Пелликка) – 23:26 (5x5) 1:2 Штанцл (Бадинка, Шпрунар) – 32:56 (5x5) 1:3 Дауэр Нильссон (Эдстрём, Сагадин) – 38:46 (5x5) 2:3 Фельчман (Кучера) – 45:47 (4x5) 2:4 Стенберг (Бергстрём, Вилландер) – 56:44 (5x5) 2:5 Юханссон – 59:05 (en) 2:6 Стенберг (Эдстрём) – 59:55 (5x5)
Матч да третье место состоится сегодня, 6 августа, и начнётся в 21:00 мск. Финальная встреча пройдёт завтра, 7 августа, в 1:00 мск.
Комментарии
- 6 августа 2022
-
10:00
-
09:44
-
09:41
-
09:32
-
08:50
-
08:29
-
01:16
- 5 августа 2022
-
23:43
-
23:31
-
22:51
-
22:19
-
22:01
-
21:33
-
20:47
-
20:14
-
19:24
-
19:03
-
18:49
-
18:12
-
17:54
-
17:48
-
16:50
-
16:35
-
16:26
-
15:43
-
15:23
-
14:43
-
13:50
-
13:14
-
12:49
-
12:38
-
11:55
-
11:04
-
10:32
-
09:49
Партнерский контент