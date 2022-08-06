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Стали известны финалисты Кубка Глинки/Гретцки

Стали известны финалисты Кубка Глинки/Гретцки
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Сегодня, 6 августа, в Ред-Дире (Канада) завершились полуфинальные матчи между Канадой и Финляндией, а также Чехией и Швецией. В финал турнира пробились канадцы и шведы.

В первом полуфинале сборная Канады обыграла Финляндию со счётом 4:1. В составе победителей отличились Итан Готье, Калум Ритчи, Мэтью Вуд и Денвер Барки. У финнов забил Артту Аласиуруа.

Кубок Глинки/Гретцки. 1/2 финала
06 августа 2022, суббота. 02:00 МСК
Канада U18
Окончен
4 : 1
Финляндия U18
1:0 Готье (Прайс, Аллен) – 19:43 (5x5)   2:0 Ритчи (Рекопф, Вейнштейн) – 28:54 (5x5)   3:0 Вуд – 49:29 (5x5)   4:0 Барки (Кристалл, Хоу) – 49:48 (5x5)   4:1 Аласиуруа (Киискинен, Хюннинен) – 59:42 (5x5)

Во втором полуфинале Швеция уверено переиграла Чехию – 6:2. У шведов голами отметились Зеб Форсфьелль, Ноэль Норд, Ноа Дауэр Нильссон, Отто Стенберг (дубль) и Вилле Юханссон. За чехов забили Якуб Штанцл и Иржи Фельчман.

Кубок Глинки/Гретцки. 1/2 финала
06 августа 2022, суббота. 05:30 МСК
Чехия U18
Окончен
2 : 6
Швеция U18
0:1 Форсфьелль (Сандин-Пелликка, Линдштейн) – 17:51 (5x5)   0:2 Норд (Кангас, Сандин-Пелликка) – 23:26 (5x5)   1:2 Штанцл (Бадинка, Шпрунар) – 32:56 (5x5)   1:3 Дауэр Нильссон (Эдстрём, Сагадин) – 38:46 (5x5)   2:3 Фельчман (Кучера) – 45:47 (4x5)   2:4 Стенберг (Бергстрём, Вилландер) – 56:44 (5x5)   2:5 Юханссон – 59:05 (en)   2:6 Стенберг (Эдстрём) – 59:55 (5x5)

Матч да третье место состоится сегодня, 6 августа, и начнётся в 21:00 мск. Финальная встреча пройдёт завтра, 7 августа, в 1:00 мск.

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