Стали известны финалисты Кубка Глинки/Гретцки

Сегодня, 6 августа, в Ред-Дире (Канада) завершились полуфинальные матчи между Канадой и Финляндией, а также Чехией и Швецией. В финал турнира пробились канадцы и шведы.



В первом полуфинале сборная Канады обыграла Финляндию со счётом 4:1. В составе победителей отличились Итан Готье, Калум Ритчи, Мэтью Вуд и Денвер Барки. У финнов забил Артту Аласиуруа.

Во втором полуфинале Швеция уверено переиграла Чехию – 6:2. У шведов голами отметились Зеб Форсфьелль, Ноэль Норд, Ноа Дауэр Нильссон, Отто Стенберг (дубль) и Вилле Юханссон. За чехов забили Якуб Штанцл и Иржи Фельчман.

Матч да третье место состоится сегодня, 6 августа, и начнётся в 21:00 мск. Финальная встреча пройдёт завтра, 7 августа, в 1:00 мск.