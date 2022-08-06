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Расписание матчей третьего игрового дня на Sochi Hockey Open 2022

Расписание матчей третьего игрового дня на Sochi Hockey Open 2022
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Сегодня, 6 августа, в Сочи пройдёт третий игровой день предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open. В этот день пройдут три матча.

В 12:00 на лёд выйдут сборная России U25 и приморский «Адмирал».

В 15:45 начнётся матч с участием омского «Авангарда» и минского «Динамо».

В 19:30 хозяева турнира «Сочи» примут петербургский СКА.

Ранее петербургский СКА одержал две победы в двух матчах, «Адмирал», «Авангард», мирское «Динамо» и сборная России U25 выиграли по одной встрече, «Сочи» идёт без побед.

Германия - Бундеслига. 1-й тур
11 августа 2007, суббота. 17:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 3
Арминия
Билефельд
0:1 Вихнярек – 38'   0:2 Айглер – 51'   0:3 Кирх – 80'   1:3 Раду – 84'

Напомним, турнир проходит с 3 по 9 августа по круговой системе.

По итогам прошлого сезона победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, обыгравший в финале турнира магнитогорский «Металлург». Хозяева турнира «Сочи» прошлую регулярку завершили на 11-м месте в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф.

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