Расписание матчей третьего игрового дня на Sochi Hockey Open 2022

Сегодня, 6 августа, в Сочи пройдёт третий игровой день предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open. В этот день пройдут три матча.
В 12:00 на лёд выйдут сборная России U25 и приморский «Адмирал».
В 15:45 начнётся матч с участием омского «Авангарда» и минского «Динамо».
В 19:30 хозяева турнира «Сочи» примут петербургский СКА.
Ранее петербургский СКА одержал две победы в двух матчах, «Адмирал», «Авангард», мирское «Динамо» и сборная России U25 выиграли по одной встрече, «Сочи» идёт без побед.
Напомним, турнир проходит с 3 по 9 августа по круговой системе.
По итогам прошлого сезона победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, обыгравший в финале турнира магнитогорский «Металлург». Хозяева турнира «Сочи» прошлую регулярку завершили на 11-м месте в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф.
- 6 августа 2022
-
10:00
-
09:44
-
09:41
-
09:32
-
08:50
-
08:29
-
01:16
- 5 августа 2022
-
23:43
-
23:31
-
22:51
-
22:19
-
22:01
-
21:33
-
20:47
-
20:14
-
19:24
-
19:03
-
18:49
-
18:12
-
17:54
-
17:48
-
16:50
-
16:35
-
16:26
-
15:43
-
15:23
-
14:43
-
13:50
-
13:14
-
12:49
-
12:38
-
11:55
-
11:04
-
10:32
-
09:49