Расписание матчей третьего игрового дня на Sochi Hockey Open 2022

Сегодня, 6 августа, в Сочи пройдёт третий игровой день предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open. В этот день пройдут три матча.



В 12:00 на лёд выйдут сборная России U25 и приморский «Адмирал».



В 15:45 начнётся матч с участием омского «Авангарда» и минского «Динамо».



В 19:30 хозяева турнира «Сочи» примут петербургский СКА.



Ранее петербургский СКА одержал две победы в двух матчах, «Адмирал», «Авангард», мирское «Динамо» и сборная России U25 выиграли по одной встрече, «Сочи» идёт без побед.

Напомним, турнир проходит с 3 по 9 августа по круговой системе.



По итогам прошлого сезона победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, обыгравший в финале турнира магнитогорский «Металлург». Хозяева турнира «Сочи» прошлую регулярку завершили на 11-м месте в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф.