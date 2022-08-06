Сопин – о поражениях «Динамо» на старте предсезонки: ничего страшного не происходит

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о поражениях в стартовых предсезонных матчах.

«Понятное дело, что проиграли оба матча – «Кузне» и «Амуру». Но если брать игру в Нижнем, то её вообще не стоит рассматривать всерьёз. Ребята находились под приличными нагрузками, и формат проведения (матч состоял из четырёх периодов, команды играли двумя составами. – Прим. «Чемпионата») больше подразумевал проверку мысли на фоне усталости. В матче преследовались иные цели, нежели достижение результата.

Что касается матча с «Амуром», то много молодых ребят получили возможность выйти на лёд. Они играли как в большинстве, так и в меньшинстве. Старание, желание зашкаливало. Это понравилось. Создали много моментов, заработали много большинства, но его не реализовали. Конечно, всегда хочется побеждать, однако мы должны понимать, что сейчас хотим проверять всех ребят, всю нашу молодёжь, чтобы понять, на кого мы можем рассчитывать, а кому стоит ещё поиграть в Питере, оббиться в Высшей лиге. Ничего страшного не происходит, идёт планомерная подготовка к сезону», – сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»