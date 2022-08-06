Скандальное заявление Лильи и «переплата» за О'Делла. Генменеджер «Динамо» всё объяснил

Всего два месяца назад генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин уже давал очень масштабное эксклюзивное интервью «Чемпионату», в котором он подробно прокомментировал резонансные изменения в составе бело-голубых, раскрыл все детали крупного обмена Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова в «Ак Барс», обозначил трансферные приоритеты в селекционной политике клуба, честно ответил на вопрос о постоянной задержке заработной платы перед игроками, а также объяснил, что скрывается за словами высшего руководства клуба о принятой новой стратегии развития.

Однако за прошедшее время в жизни московского клуба успело произойти немало интересных событий. Бело-голубые провели предсезонный сбор в Нижегородской области, сыграли два контрольных матча и по-прежнему в окончательном виде не сформировали состав, которым пойдут в юбилейный, 15-й сезон КХЛ.

В этой связи тем для ещё одного интервью с Алексеем Николаевичем набралось достаточно. И сразу по завершении контрольного матча с хабаровским «Амуром» (1:2) генменеджер бело-голубых нашёл время, чтобы откровенно ответить на целый ряд вопросов о текущей ситуации в московском «Динамо».

«Ничего страшного не происходит. Сейчас мы должны понять, на кого можем рассчитывать»

— Алексей Николаевич, позади остались предсезонный сбор в Нижегородской области и два контрольных матча: каковы ваши промежуточные впечатления от подготовки команды к старту регулярного чемпионата?

— Понятное дело, что проиграли оба матча – «Кузне» и «Амуру». Но если брать игру в Нижнем, то её вообще не стоит рассматривать всерьёз. Ребята находились под приличными нагрузками, и формат проведения (матч состоял из четырёх периодов, команды играли двумя составами. – Прим. «Чемпионата») больше подразумевал проверку мысли на фоне усталости. В матче преследовались иные цели, нежели достижение результата.

Что касается матча с «Амуром», то много молодых ребят получили возможность выйти на лёд. Они играли как в большинстве, так и в меньшинстве. Старание, желание зашкаливало. Это понравилось. Создали много моментов, заработали много большинства, но его не реализовали. Конечно, всегда хочется побеждать, однако мы должны понимать, что сейчас хотим проверять всех ребят, всю нашу молодёжь, чтобы понять, на кого мы можем рассчитывать, а кому стоит ещё поиграть в Питере, оббиться в Высшей лиге. Ничего страшного не происходит, идёт планомерная подготовка к сезону.

— Если не ошибаюсь, то на данный момент в команде находятся 35 полевых игроков, включая молодёжь. Правильно ли я понимаю, что главная задача на ближайшие контрольные встречи – это определить, кто из молодых хоккеистов уже сейчас близок к основе, кто является игроком ближайшего резерва, а кто – только отдалённого?

— Да, именно так. Мы поставили себе такую отсечку – турнир в Уфе. По его завершении мы начнём готовить оптимальный состав к старту чемпионата. У нас останется пять контрольных матчей, в течение которых будем серьёзно готовиться к началу регулярки. А сейчас смотрим молодых ребят, ближайший резерв. Может быть, кто-то из них будет находиться в ротации, а кого-то просто держим на карандаше. Идёт рабочий процесс.

Алексей Кудашов Фото: photo.khl.ru

— То есть в Уфу летите полным составом?

— Да, решили лететь этим же составом.

«О'Делл прилетит в Россию 9 августа. Надеемся, что Лилья прибудет даже раньше»

— Джордан Уил уже присоединился к клубу. Какая ситуация с Эриком О'Деллом – есть ли обновление информации по дате его прибытия в Россию?

— Днём 9 августа Эрик прилетает в Россию. К сожалению, были у него проблемы с документами, визовая история. Но сейчас он уже, слава богу, всё получил. Сами понимаете, есть проблема с пересадками, поэтому он прилетает только 9-го числа, в два часа дня.

На следующий день проходит УМО (углублённое медицинское обследование. – Прим. «Чемпионата»). И сейчас мы думаем над тем, есть ли необходимость брать его на турнир в Уфу. Наверное, смысла в этом не будет. Скорее всего, он останется здесь и будет дожидаться возвращения команды в Москву.

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— Лилья?

— Разрешение на визу получено. Надеемся, что он прилетит в Москву даже быстрее О’Делла. Ориентировочно числа 7-8-го. Здесь также открыт вопрос – брать ли его в Уфу. Мы ждём их появления.

«Если у человека есть предложение, почему он должен от него отказываться?»

— В начале этой недели Лилья резонансно выступил в шведской прессе. Лично я прекрасно понимаю фактор давления в европейских странах, но не могу не спросить – официальная позиция клуба на сей счёт? Доподлинно знаю, что многие болельщики напряглись после его слов.

— Спортивная жизнь любого хоккеиста достаточно короткая. Игрок должен зарабатывать деньги, если у него есть такая возможность и есть предложения. Почему он должен от этого отказываться? Я уверен, что сам Якоб имел немного не то в виду, что в итоге вышло в прессе. Но самое главное в этой ситуации – он готов и едет в Россию не отбывать номер. Он едет играть в хоккей и показывать высокий результат. Московское «Динамо» на него рассчитывает.

— То есть у вас нет опасений, что если ситуация накалится и давление на родине на него возрастёт, то в один непрекрасный момент он просто уедет?

— Кто сейчас может давать такие гарантии? На данный момент в нашем составе находятся трое иностранных хоккеистов – они к нам едут и готовы играть. А что будет дальше – одному богу известно.

Якоб Лилья Фото: photo.khl.ru

— Но вы не раздумывали над тем, чтобы на место Лильи найти игрока в Северной Америке? Потому что рынок показывает — игроки из Канады и США сейчас довольно охотно едут в Россию. Если посмотреть на процентное соотношение, то примерно 75% легионеров сейчас приходится на североамериканцев.

— Наш тренер по физической подготовке – швед (Ларс-Йоран Альквист. – Прим. «Чемпионата»). Мы с ним общаемся. И, по его словам, больше всех у них пострадал Робин Пресс. На него в прессе вылилось больше всего негатива, и общественное мнение было плохо настроено. А подписание того же Классона в ЦСКА, да и Лильи, прошло тихо, спокойно и почти незамеченным. Но я повторюсь, мне сложно говорить о том, что у людей может быть в голове и что произойдёт завтра на политической арене. Однако наши иностранцы едут в команду не отбывать номер. Они едут показывать свой лучший хоккей и максимально помогать команде.

«Мы видели и понимали ситуацию «Локомотива» в вопросе Малышева»

— Идёте в сезон с тремя легионерами или кто-то ещё возможен?

— Мы смотрим рынок, и в этом вопросе тоже поставили себе отметку – турнир в Уфе. Посмотрим, как всё будет складываться, чтобы понять, что и как нужно делать. Работа не прекращается, работа ведётся. На самом деле, не так много игроков готовы ехать в КХЛ, или нас не устраивает уровень тех, кто готов ехать.

— В первую очередь речь идёт об атакующем защитнике?

— Защитника тоже рассматриваем.

— Несколько слов по переходу Антона Малышева из «Локомотива». Несколько лет назад он считался довольно перспективным защитником, а потом родной клуб довольно спокойно от него отказался. Нет ли здесь каких-то подводных камней?

— Мы ещё раньше обращались в «Локомотив» по поводу Малышева. Это было в мае. Видели и понимали их ситуацию: 10 взрослых защитников – и не так много шансов было у Антона, чтобы получить возможность играть. На тот момент они отказались и сказали, что найдут для него место. Но в процессе пришли к тому, чтобы договориться с нами о переходе. Мы следили за Малышевым и видим в нём потенциал. Молодой парень, бывают взлёты и падения. Даже сейчас к нему нет никаких претензий по работе, качество игры на хорошем уровне, поэтому мы довольны этим трансфером.

— Противоречивая информация ходила по вопросу компенсации – то ли «Динамо» заплатило «Локомотиву», то ли сам игрок выкупил свой контракт. Как всё разрешилось?

— Договорились и договорились. Антон сильно хотел оформить переход в «Динамо», поэтому был готов идти на уступки.

Антон Малышев Фото: photo.khl.ru

— Недавно обменяли права на Яшкина в СКА за денежную компенсацию. Многие не поняли, почему не забрали никого из их игроков, как это сделал «Спартак» в своей сделке по обмену Никишина?

— Во-первых, это совершенное разные переговорные ситуации. Давайте не скидывать со счетов, что Яшкин является легионером в КХЛ. Во-вторых, он является взрослым игроком и на следующий год становится неограниченно свободным агентом. Это определённые вещи, которые оказывают прямое влияние на ведение переговоров. Может быть, СКА его получил только на один сезон? Или где гарантия, что он точно не уедет?

А Никишин – всё-таки уже сейчас один из лучших защитников лиги. Конечно, это их вложение на будущее. Он может уехать в Америку или нет, это уже их внутренние вопросы, но как минимум до 28 лет права на него будут в России у СКА. Так что это совсем разные сделки.

«Почему никто не сравнивает зарплаты О’Делла и Найта? Эрик выбрал «Динамо» не из-за денег»

— В некоторых телеграм-каналах вам вменяют в вину контракт О’Делла. Дескать, произошло слишком значительное увеличение зарплаты в сравнении с его предыдущим соглашением. Можете рассказать о логике принятия решения?

— Кто определяет – настолько сильно увеличили или настолько слабо?

— Ну вот просто у некоторых источников есть такая точка зрения.

— И я даже знаю, что это за источники.

— Так вы просто объясните, почему пошли на такой шаг, и, может быть, тогда люди поймут?

— В чём здесь заключается вопрос. Год назад он находился без команды, и у него фактически не было никаких предложений. Он пришёл к нам за одни деньги, но не забывайте, что перед этим произошло расторжение контракта с «Сибирью», по которому он получил компенсацию. То есть на самом деле сумма лично для него получилась значительно выше. Во-вторых, есть цена рынка. Никто не вспоминает о том, за какие деньги он играл в магнитогорском «Металлурге», какой у него был контракт тогда?

Эрик О'Делл Фото: photo.khl.ru

— Очень большой.

— Да. Он получал гораздо больше, чем та сумма, которую мы ему дали сейчас. И эту же сумму, которая была у него в «Магнитке», ему сейчас предлагали две команды Восточной конференции. И ещё один клуб с Запада выходил на него с чуть меньшим предложением. Такой рынок. Почему-то никто не сравнивает зарплаты О’Делла и Найта. У одного есть плюсы и минусы, у второго есть плюсы и минусы, но я считаю, что по своему уровню это сопоставимые игроки. Однако никто не смотрит на их зарплаты в сравнении.

— А что на счёт соотношения «цена-качество»? Для своего предыдущего контракта он играл феноменально хорошо, но теперь на него будут смотреть как на топ-игрока.

— Надеюсь, что Эрик справится с этой ролью. Мы берём его на роль центра первого звена. Он должен справляться с такой задачей. По крайней мере, в прошлом сезоне он справлялся со своими функциями и был одним из лучших игроков команды. Давайте просто не витать в облаках. За те деньги, которые он получал в том сезоне, у нас в лиге молодёжь играет.

— С этим никто и не спорит.

— Я просто знаю, что для Эрика деньги не самое главное в жизни. Он выбрал возвращение в «Динамо» не из-за лучших финансовых условий, потому что, как я уже сказал выше, другие клубы давали ему больше денег.

«В команде есть дублирование ролей. Всё будет решаться на турнире в Уфе и в контрольных матчах»

— Алексей Николаевич Кудашов в своём интервью допустил очень высокую вероятность того, что клуб может отказаться от кого-то из опытных игроков до старта сезона.

— Всё возможно.

— Но нет чёткой задачи, что необходимо убрать столько-то форвардов и столько-то защитников?

— Не хочу переходить на фамилии, но у нас есть понимание, сколько человек, включая тех, кто будет отправлен в Санкт-Петербург, необходимо освободить из текущего состава. Сейчас всё это будет решаться по итогам турнира в Уфе и контрольных матчей.

— Уточню вопрос. Давит ли бюджет на необходимость отказа от кого-то из опытных хоккеистов?

— Нет, дело не в бюджете.

— Это просто конкурентная ситуация?

— Да, много игроков находится в команде, и есть дублирование ролей. Роли совпадают, а у кого-то зарплата чуть больше, у кого-то чуть меньше, и в такой ситуации мы действительно будем смотреть на соотношение цены и качества, чтобы получить оптимальное количество хоккеистов.