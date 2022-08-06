Тренин: я не доволен решением арбитража, считаю, что мы проиграли суд

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин остался недоволен решением арбитража по поводу нового контракта с клубом.

«Я не доволен решением, считаю, что мы проиграли суд. И у нас, и у клуба было сравнение с одним хоккеистом, которому дали 1,8 млн на два года. У нас статистика почти одинаковая, зато у меня лучше игра в обороне и в меньшинстве, силовая игра. Поэтому странно, что дали меньше, чем ему. В целом я расстроен, потому что не хотелось доводить до арбитража. А получилось, что довели и суд проиграли.



Как проходил арбитраж? Меня подключали по Зуму. Сначала выступала наша сторона, потом – «Нэшвилла», каждая по 45 минут. Дальше был перерыв. После этого моя сторона опровергала заявления клуба, а «Нэшвилл» выступал в свою защиту. Суммарно с перерывами получилось четыре часа. Решение должно было принято в течение 48 часов после арбитража, но попросили еще день. После 72 часов ничего не было, я лег спать и только с утра увидел новости.



Что планирую делать теперь? Играть за «Нэшвилл». Как сделаю визу, поеду в Америку», – цитирует Тренина «РБ Спорт».