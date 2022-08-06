Мичков прокомментировал силовой приём Емелина, в котором получил травму

Нападающий СКА Матвей Мичков, выступавший за сборную России U25 на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open, прокомментировал силовой приём защитника минского «Динамо» Алексея Емелина, в результате которого получил травму.
«Что могу сказать об эпизоде? Да ничего. Игровой момент, так получилось. Для начала будем восстанавливаться, а потом дальше готовиться к сезону.
Была ли грубость со стороны Емелина? Да нет, чего там… Просто так получилось. Не думаю, что кто-то хотел кому-то травму нанести. Всё-таки турнир предсезонный. Так сложился момент, ничего страшного.
Роман Борисович намекнул, что я физически не очень хорошо готов, так ли это? Да нет, всё согнали на тесте Купера, бегами с первой командой. Не думаю, что дело в физике. Просто неудачно завершился игровой момент», — цитирует Мичкова «Спорт-Экспресс».
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