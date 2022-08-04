«Это был удар в колено». 17-летнего Мичкова «вынес» самый жёсткий защитник КХЛ

О главном российском хоккейном вундеркинде на сегодняшний день – 17-летнем форварде системы СКА Матвее Мичкове – многое сказано и написано. Спортсмен начал своё развитие в Ярославле, а затем перебрался в Санкт-Петербург. Мичков уже успел дебютировать в КХЛ за первую команду армейцев и в теории даже мог поехать на Олимпиаду в Пекин, но до столь серьёзного вызова в своей карьере Матвей ещё не дорос, у нашего дарования всё впереди.

Зато нападающий дорос до вызова во впервые созданную национальную команду России U25, принимающую участие в летнем предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Более того, Мичкова с ходу сделали капитаном сборной России. Накануне россияне переиграли обладателя Кубка Гагарина в лице «Авангарда», а Матвей, отдавший результативную передачу, вышел в одной тройке атаки с Бучельниковым и Лазутиным. А уже сегодня команда Владимира Филатова встречалась с минским «Динамо», и вместо Лазутина в центр к Мичкову поставили Кабуша.

«Матвей Мичков из числа юниоров, обладающих большим талантом, и ему нужен был момент ответственности для становления как взрослого игрока. Как раз этой ответственности ему не хватало. Он жаждал её, очень хотел быть капитаном. Неплохо справился. Будем надеяться, что это поспособствует его дальнейшему росту», — заявил рулевой сборной России U25 Владимир Филатов.

Конечно, новый вызов не мог не давить на Матвея, но тренер сказал всё правильно. Да, возможно, Мичков не обладает какими-то совсем уж лидерскими качествами и харизмой, необходимыми для капитана в том числе для поддержания командного духа в раздевалке. Но ведь всё это приходит с опытом, и если в этом вопросе у Матвея есть определённые проблемы, то самое время решить их именно сейчас, а не переносить на взрослый уровень.

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Сегодня же Мичков прочувствовал, что значит быть капитаном на льду и как может прилететь от мужиков и мастеров силовой игры вроде Алексея Емелина, который на турнире в Сочи не чурается применять хиты направо и налево. Накануне под поезд по фамилии Емелин попал молодой защитник СКА Александр Никишин (защитник «зубров» выполнил против оппонента приём под названием «мельница»), а теперь Алексей не пощадил и другого молодого пацана.

Видео силового приёма Алексея Емелина на Матвее Мичкове.

Но хоккей – игра для настоящих мужчин, так что если ты вышел на площадку, то будь готов получить. При этом важно отметить, что никакой преднамеренной грязи со стороны новоиспечённого защитника минского «Динамо» не было. Более того, сразу после хита Алексей подъехал к Матвею и поинтересовался его самочувствием.

Тревожило другое – в результате силового приёма, помимо падения на лёд, у Мичкова вывернулась нога. Гримаса боли на лице форварда говорила о том, что досталось ему прилично. Пришлось прибегнуть к помощи врачей. Главное, чтобы обошлось без серьёзных последствий.

Матвей Мичков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Вскоре Мичков ожидаемо отправился в раздевалку, а третий период капитан сборной России U25 уже досматривал с трибун. Рисковать в сложившейся ситуации не было никакого смысла. Далее, по поступившей информации, Матвея отправят на процедуру МРТ.

В свою очередь, главный тренер сборной России U25 Владимир Филатов считает, что в эпизоде Емелин – Мичков был удар коленом.

«Будет проведено обследование, я ещё не владею информацией. Не думаю, что удар в колено – это правильный способ воспитания молодёжи. На данном этапе, на данном турнире этого было можно избежать. Возможно, это получилось не специально», – заявил Филатов на пресс-конференции.

Остаётся только пожелать Матвею скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Будем надеяться, что всё обойдётся.