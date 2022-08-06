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Хет-трик Найта помог «Авангарду» обыграть минское «Динамо» на турнире в Сочи

Хет-трик Найта помог «Авангарду» обыграть минское «Динамо» на турнире в Сочи
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Только что в Сочи на стадионе «Шайба» завершился матч предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open – 2022, в котором омский «Авангард» встречался с минским «Динамо». Эта игра закончилась победой омичей со счётом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2).

На 18-й минуте Корбан Найт открыл счёт с передач Сергея Толчинского и Тимофея Давыдова, на 28-й при игре в большинстве Арсений Грицюк увеличил преимущество «Авангарда». Ему ассистировал Владимир Ткачёв.

На 32-й Найт оформил дубль после передач Рида Буше и Михаила Гуляева, на 53-й Фёдор Малыхин забил четвёртый гол омичей после ассистов Гуляева и Ткачёва.

На 56-й минуте Илья Шинкевич отыграл один гол минчан с передач Игоря Мартынова и Райана Спунера, на 58-й Брэндон Козун забил ещё один гол динамовцев после пасов тех же партнёров. На 59-й минуте в пустые ворота забросил Корбан Найт и оформил хет-трик.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
06 августа 2022, суббота. 12:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Найт (Толчинский, Давыдов) – 18:00 (5x5)   2:0 Грицюк (Ткачёв) – 27:37 (5x4)   3:0 Найт (Буше, Гуляев) – 31:57 (5x5)   4:0 Малыхин (Гуляев, Ткачёв) – 52:03 (5x5)   4:1 Шинкевич (Мартынов, Спунер) – 55:56 (5x5)   4:2 Козун (Мартынов, Спунер) – 57:55 (5x5)   5:2 Найт (Буше) – 58:43 (en)
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