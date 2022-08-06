Хет-трик Найта помог «Авангарду» обыграть минское «Динамо» на турнире в Сочи

Только что в Сочи на стадионе «Шайба» завершился матч предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open – 2022, в котором омский «Авангард» встречался с минским «Динамо». Эта игра закончилась победой омичей со счётом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2).
На 18-й минуте Корбан Найт открыл счёт с передач Сергея Толчинского и Тимофея Давыдова, на 28-й при игре в большинстве Арсений Грицюк увеличил преимущество «Авангарда». Ему ассистировал Владимир Ткачёв.
На 32-й Найт оформил дубль после передач Рида Буше и Михаила Гуляева, на 53-й Фёдор Малыхин забил четвёртый гол омичей после ассистов Гуляева и Ткачёва.
На 56-й минуте Илья Шинкевич отыграл один гол минчан с передач Игоря Мартынова и Райана Спунера, на 58-й Брэндон Козун забил ещё один гол динамовцев после пасов тех же партнёров. На 59-й минуте в пустые ворота забросил Корбан Найт и оформил хет-трик.
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