«Спартак» проведёт благотворительный матч с «Ак Барсом» на МСА «Лужники»

В воскресенье, 14 августа в 13:00 на малой спортивной арене «Лужники» состоится предсезонная встреча, в которой московский «Спартак» сыграет с казанским «Ак Барсом».

Этот матч будет благотворительным, он посвящён памяти Владимира Николаевича Шадрина – двукратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира и трижды чемпиона страны.

Как сообщает официальный сайт красно-белых, все средства, собранные от продажи билетов и сувенирной продукции, будут переданы семье Владимира Шадрина и направлены на открытие памятника хоккеисту на Троекуровском кладбище.

Также клуб сообщает, что на матче состоится распродажа ретро-коллекций сувенирной продукции и атрибутики ХК «Спартак».

По итогам прошлого сезона красно-белые вышли в плей-офф, где во втором раунде уступили петербургскому СКА.