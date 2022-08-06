«Спартак» проведёт благотворительный матч с «Ак Барсом» на МСА «Лужники»

В воскресенье, 14 августа в 13:00 на малой спортивной арене «Лужники» состоится предсезонная встреча, в которой московский «Спартак» сыграет с казанским «Ак Барсом».
Этот матч будет благотворительным, он посвящён памяти Владимира Николаевича Шадрина – двукратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира и трижды чемпиона страны.
Как сообщает официальный сайт красно-белых, все средства, собранные от продажи билетов и сувенирной продукции, будут переданы семье Владимира Шадрина и направлены на открытие памятника хоккеисту на Троекуровском кладбище.
Также клуб сообщает, что на матче состоится распродажа ретро-коллекций сувенирной продукции и атрибутики ХК «Спартак».
По итогам прошлого сезона красно-белые вышли в плей-офф, где во втором раунде уступили петербургскому СКА.
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