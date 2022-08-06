На 58-м году жизни умер известный судья и инспектор ФХР Сергей Карабанов

6 августа стало известно, что на 58-м году жизни умер известный судья, инспектор Федерации хоккея России Сергей Карабанов. Об этом сообщает официальный сайт ФХР.

Сергей Анатольевич начал работать в качестве судьи на матчах детских команд в 1985 году. Несколько лет работал на матчах чемпионата страны в качестве линейного судьи. В 1992 году работал на матчах молодёжного чемпионата Европы, в 1993 году – на чемпионате мира в Германии.

В 1994-м году на чемпионате мира в Италии в качестве лайнсмена судил финальный матч. Тогда же он начал работать главным судьёй. В качестве главного отработал два турнира Евролиги, три финала Кубка европейских чемпионов, три молодёжных чемпионата мира и четыре – взрослых ЧМ.

За 19 сезонов на высшем уровне он отсудил 682 игры, из которых 76 в плей-офф.

В 2000 году получил приз лучшему арбитру чемпионата России – «Золотой свисток» имени Андрея Старовойтова. После завершения карьеры стал инспектором ФХР.