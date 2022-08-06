СКА обыграл «Сочи» в матче предсезонного турнира

В Сочи состоялся очередной матч предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open. «Сочи» сыграл со СКА. Матч завершился победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 3:1.



Счёт в матче был открыт на 19-й минуте, отличился Никита Точицкий. Но СКА уже в начале второго периода сумел сравнять счёт. Результативный бросок на свой счёт записал Валентин Зыков. На 36-й минуте питерцев вперёд вывел Артём Фёдоров. А точку в матче поставил Марат Хайруллин, забросивший третью шайбу в середине заключительного периода.



СКА лидирует в турнирной таблице, набрав шесть очков в трёх матчах. «Сочи» замыкает таблицу, у южан пока нет набранных баллов.

Помимо «Сочи» и СКА, в турнире участвуют сборная России U25, «Авангард», «Динамо» (Минск) и «Адмирал».