СКА обыграл «Сочи» в матче предсезонного турнира
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В Сочи состоялся очередной матч предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open. «Сочи» сыграл со СКА. Матч завершился победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 3:1.
Счёт в матче был открыт на 19-й минуте, отличился Никита Точицкий. Но СКА уже в начале второго периода сумел сравнять счёт. Результативный бросок на свой счёт записал Валентин Зыков. На 36-й минуте питерцев вперёд вывел Артём Фёдоров. А точку в матче поставил Марат Хайруллин, забросивший третью шайбу в середине заключительного периода.
СКА лидирует в турнирной таблице, набрав шесть очков в трёх матчах. «Сочи» замыкает таблицу, у южан пока нет набранных баллов.
Помимо «Сочи» и СКА, в турнире участвуют сборная России U25, «Авангард», «Динамо» (Минск) и «Адмирал».
Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
06 августа 2022, суббота. 15:45 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Точицкий (Алтыбармакян, Зоркин) – 19:59 (5x4) 1:1 Зыков (Бардаков) – 22:35 (5x5) 1:2 Фёдоров (Хуснутдинов, Ожиганов) – 36:00 (4x5) 1:3 Хайруллин (Жафяров) – 48:03 (5x5)
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