Назаров рассказал, что помешало «Сочи» обыграть СКА в матче предсезонного турнира

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал результат матча предсезонного турнира с ХК СКА. Встреча закончилась победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 3:1.



«Третья игра за четыре дня. Движение было неплохим, создали много моментов, но хромала реализация. Предыдущий месяц мы провели правильно – силы есть, ребята двигаются.



Почему не попробовать заменить вратаря на полевого в овертайме? Сначала накладывается две тройки, чтобы добиться проброса, потом выходит свежая тройка и начинает «крутить» уставшую тройку», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА лидирует в турнирной таблице, набрав шесть очков в трёх матчах. «Сочи» замыкает таблицу, у южан пока нет набранных баллов.



Помимо «Сочи» и СКА, в турнире участвуют сборная России U25, «Авангард», «Динамо» (Минск) и «Адмирал».