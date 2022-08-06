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Знарок прокомментировал победу «Ак Барса» в предсезонном матче с «Нефтяником»

Знарок прокомментировал победу «Ак Барса» в предсезонном матче с «Нефтяником»
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал результат предсезонного матча с «Нефтяником». Встреча закончилась со счётом 6:1 в пользу казанцев.

«Пока трудно делать какие-то выводы, провели первый матч. Пока тяжёлые мы ещё, нагрузочный период ещё идёт. В целом вроде бы неплохо, но есть нюансы, которые нужно подтягивать.

«Ак Барс» никогда ещё не обыгрывал «Нефтяник» с таким счётом? Пришёл новый тренер, новый состав у нас, ребята хотят показать себя. Я бы не сказал, что был какой-то такой настрой.

Не было ли установки сыграть по-дружески? А что вы имеете в виду? Вничью сыграть? Не понимаю, для чего это нужно. И «Нефтянику», и нам нужно готовиться к сезону. Такие игры можно провести в середине сезона: ещё раз приехать на буровую, сыграть для зрителей 10:10. В качестве новогоднего шоу, может быть», — приводит слова тренера «Бизнес Online».

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