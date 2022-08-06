Олег Знарок: в плане ротации у «Ак Барса» очень хорошая ситуация

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок высказался о глубине состава и ротации в команде после предсезонного матча с «Нефтяником». Встреча, проходившая в Альметьевске, закончилась победой казанцев со счётом 6:1.



«Хованов пока ни в какой форме. Он только приехал, не проходил с нами сборы. Мы ему даём возможность проявить себя, а как дальше будет – от него зависит.



Шипачёв и Кагарлицкий играли в меньшинстве в третьем периоде? Они и в первом периоде играли в меньшинстве. По ходу сезона тоже будут играть, а почему нет? Нагрузка? У нас все четыре звена играют в меньшинстве. В плане ротации у нас очень хорошая ситуация», – цитирует Знарка «Бизнес Online».

Знарок возглавил «Ак Барс» перед началом нового сезона.