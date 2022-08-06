Знарок оценил игру Радулова в матче «Ак Барса» с «Нефтяником»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал игру новичка команды Александра Радулова в предсезонном матче с «Нефтяником». Встреча закончилась победой казанцев со счётом 6:1, а Радулов стал автором дубля.
«Пока трудно что-то говорить, ребята под нагрузками. Я думаю, он может играть ещё лучше, и мы ждём этого от него. В целом всё это звено может играть лучше.
Будем ли использовать Радулова в большинстве под воротами? Да. Он и в НХЛ играл под воротами. Есть варианты, когда они с Шипачёвым могут меняться местами. Радует, что в большинстве у них много вариантов. Они творческие ребята», — приводит слова Знарка «Бизнес Online».
Радулов играл в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев» с 2008 по 2012 год. В 2011 году нападающий вместе с уфимцами выиграл Кубок Гагарина, победив в финальной серии «Атлант». Через год, в 2012-м, хоккеист вернулся в НХЛ, в «Нэшвилл Предаторз», поскольку имел обязательства перед клубом.
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