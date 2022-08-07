Кольцов – о возвращении в «Салават»: позвонил Козлов, предложил вместе поработать

Тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов рассказал о переходе в уфимский клуб.
«Позвонил Виктор Николаевич Козлов, главный тренер «Салавата Юлаева», с которым мы часто пересекались на различных тренерских семинарах и обсуждали специфические тренерские моменты. Предложил вместе поработать в Уфе. Я сразу дал согласие – и руководство клуба мою кандидатуру утвердило.
Почему без тени сомнений переехал из Москвы в Уфу? Счастлив вернуться в столицу Башкортостана. Провёл в «Салавате», наверное, лучший отрезок в карьере длиной в пять сезонов, завоевал здесь Кубок Гагарина. Надо продолжать в том же духе.
Мне очень нравится, что каждый тренер отвечает не только за свой участок, идёт коллективная работа, и Виктор Николаевич полностью доверяет своим помощникам. Скажем, собрания по меньшинству проводит Николай Леонидович Цулыгин, но какие-то детали игры в меньшинстве в штабе обсуждаются заранее и коллегиально. Это же касается и большинства.
У Козлова есть определённая тренерская система. С каждым днём мы видим, что команда понимает её всё лучше и лучше. Это радует», – цитирует Кольцова Russia-Hockey.
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