Минское «Динамо» обыграло «Адмирал» на турнире в Сочи
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Только что в Сочи на предсезонном турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open состоялся очередной матч. «Адмирал» встречался с минским «Динамо».
Матч закончился победой команды из Минска со счётом 1:0. Первый гол минчане забили на 51-й минуте усилиями Павла Варфоломеева. На 59-й забросил «Адмирал», но после видеопросмотра судьи приняли решение отменить гол. В концовке встречи динамовцы увеличили преимущество благодаря голу Дмитрия Соколова.
Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
07 августа 2022, воскресенье. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Варфоломеев (Пинчук) – 50:17 (5x4) 0:2 Соколов (Горбунов) – 59:59 (en)
«Адмирал» в четырёх матчах набрал пять очков. У минского «Динамо» уже пять баллов.
Помимо «Адмирала» и минского «Динамо», в турнире в Сочи участвуют СКА, «Авангард», сборная России U25 и «Сочи». Команды играют по круговой системе. Соревнование завершится 9 августа.
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