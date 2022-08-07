Минское «Динамо» обыграло «Адмирал» на турнире в Сочи

Только что в Сочи на предсезонном турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open состоялся очередной матч. «Адмирал» встречался с минским «Динамо».



Матч закончился победой команды из Минска со счётом 1:0. Первый гол минчане забили на 51-й минуте усилиями Павла Варфоломеева. На 59-й забросил «Адмирал», но после видеопросмотра судьи приняли решение отменить гол. В концовке встречи динамовцы увеличили преимущество благодаря голу Дмитрия Соколова.

«Адмирал» в четырёх матчах набрал пять очков. У минского «Динамо» уже пять баллов.



Помимо «Адмирала» и минского «Динамо», в турнире в Сочи участвуют СКА, «Авангард», сборная России U25 и «Сочи». Команды играют по круговой системе. Соревнование завершится 9 августа.