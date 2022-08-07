«Да, результат сегодня такой, но он не имеет значения». Кудашов — об 1:3 с «Сибирью»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал итоги товарищеской встречи с «Сибирью» (1:3).



«Мы не смотрим сейчас на результат. Идёт проверка игроков. Смотрим, кто вообще останется в команде, а кто нет. Как и после прошлой игры говорил, роли другие совсем — в большинстве и меньшинстве выходят другие хоккеисты. Да, результат сегодня такой, но он не имеет значения. По большому счёту, соперник создал два непозволительных момента с нашего пятака. Сейчас разговаривали с ребятами в раздевалке на эту тему. Если брать содержание и результат игры — они разнятся. Это внутренняя кухня — над чем мы сейчас работаем. Что-то уже начали исправлять и улучшать, к чему-то ещё не приступали. С турнира в Уфе начнём собирать команду, готовить звенья.



Какие задачи перед командой на турнир в Уфе? Задача у нас сейчас одна — сформировать команду. Это не делается по щелчку пальца — начали играть и всё сложилось. У нас новый коллектив, начиная от вратарской бригады, заканчивая полевыми. Большое количество молодёжи у нас играет. Самое лёгкое сейчас — поставить взрослых хоккеистов. Мы немного по другому пути идём, как я уже говорил. Есть претензии, конечно, к молодым игрокам. Нужно, чтобы они забирали свои места, а не просто им их давали. Скажем так, ребята пока что в тени находятся. Нужно, чтобы выходили из неё.



Генеральный менеджер Алексей Сопин сказал, что турнир в Уфе будет определяющим и после него будет понятно, кого стоит отцепить из состава? Всё правильно. Мы не случайно для предсезонки взяли большое количество игр. Знали, что в начале будет чехарда идти. Не обращаем на это внимания. Мы идём по плану. Нужно набраться терпения. Чтобы молодёжь заиграла, ей нужно давать играть. Когда, если не сейчас, давать им ошибаться? В сезоне цена ошибки намного выше. Коллектив формируется. Я уже вижу, кто на что способен и что может. Команда также начинает понимать, что от неё требуется и за счёт чего она может выиграть», — цитирует Кудашова пресс-служба клуба.