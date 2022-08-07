СКА — «Авангард» — самый посещаемый матч Sochi Hockey Open 2022 на данный момент

Матч между санкт-петербургским СКА и омским «Авангардом» стал пока самым посещаемым на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open 2022 года.



На игру, прошедшую на стадионе «Шайба» в Сочи, было продано 4098 билетов. Напомним, победу одержал омский клуб со счётом 3:1. У «Авангарда» отличились Кристиан Ярош, Рид Буше и Сергей Толчинский, единственный гол СКА на счету Михаила Воробьёва.



После четырёх встреч «Авангард» занимает первое место в турнирной таблице Sochi Hockey Open, имея в своём активе шесть баллов, СКА — на второй строчке, набрав также шесть очков. В следующем матче омский клуб встретится с владивостокским «Адмиралом» (9 августа, 12:00 мск), а СКА — со сборной России U25 (9 августа, 19:30 мск).