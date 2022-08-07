Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА — «Авангард» — самый посещаемый матч Sochi Hockey Open 2022 на данный момент

СКА — «Авангард» — самый посещаемый матч Sochi Hockey Open 2022 на данный момент
Комментарии

Матч между санкт-петербургским СКА и омским «Авангардом» стал пока самым посещаемым на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open 2022 года.

На игру, прошедшую на стадионе «Шайба» в Сочи, было продано 4098 билетов. Напомним, победу одержал омский клуб со счётом 3:1. У «Авангарда» отличились Кристиан Ярош, Рид Буше и Сергей Толчинский, единственный гол СКА на счету Михаила Воробьёва.

После четырёх встреч «Авангард» занимает первое место в турнирной таблице Sochi Hockey Open, имея в своём активе шесть баллов, СКА — на второй строчке, набрав также шесть очков. В следующем матче омский клуб встретится с владивостокским «Адмиралом» (9 августа, 12:00 мск), а СКА — со сборной России U25 (9 августа, 19:30 мск).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022