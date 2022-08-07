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«Виннипег» заключил новый контракт с форвардом Эпплтоном, избежав арбитража

«Виннипег» заключил новый контракт с форвардом Эпплтоном, избежав арбитража
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Нападающий «Виннипег Джетс» Мэйсон Эпплтон подписал новый контракт с клубом, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Отмечается, что срок соглашения составляет три года, сумма контракта — $ 6,5 млн. В следующем сезоне хоккеист заработает $ 2 млн, в сезонах-2023/2024 и 2024/2025 – по $ 2,25 млн. «Виннипег» и Эпплтон избежали арбитражного слушания, на которое претендовал сам игрок.

В прошедшем сезоне 26-летний форвард принял участие в 68 играх регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 21 (8+13) балл при показателе полезности «-1». В общей сложности на счету Эпплтона 206 матчей в лиге, он заработал 64 (28+36) очка при полезности «+10».

Отметим, что хоккеист по ходу прошлого сезона вернулся в «Виннипег» из «Сиэтл Кракен».

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