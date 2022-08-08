Трямкин: у «Автомобилиста» на этот сезон максимальные задачи

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин ответил на вопрос о задачах, которые будут стоять перед командой в новом сезоне. Хоккеисты отвечали на вопросы во время Дня болельщика, который проходил в парке Маяковского.



«Честно, у нас на этот сезон максимальная задача. Надеюсь, состав, который вы видите, будет биться за максимальные задачи. Мы сделаем всё возможное, чтобы оправдать ваше доверие», — приводит слова Трямкина JustMedia.

Новый сезон стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок Открытия между финалистами последнего розыгрыша Кубка Гагарина – ЦСКА и «Металлургом». Регулярка КХЛ продлится до 26 февраля 2023 года. Все команды проведут по 68 матчей в регулярном чемпионате – это рекордное количество игр.



Каждая команда сыграет со всеми соперниками по одному разу дома и на выезде (в сумме 42 матча). По 20 встреч (по 10 дома и в гостях) каждый клуб проведёт с каждой командой из своей конференции. Ещё шесть встреч команды доберут с целью повышения количества принципиальных матчей (по три дома и в гостях).



В регулярном сезоне будет всего одна пауза на матчи национальной сборной – с 12 по 18 декабря 2022 года.