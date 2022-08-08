«Нефтехимик» подписал контракт с самым ценным игроком чемпионата Словакии прошлого сезона

Пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика» сообщила о подписании контракта со словацким нападающим Самуэлем Бучеком.



Отмечается, что соглашение между клубом и 23-летним форвардом заключено сроком на один год.



Бучек в прошедшем сезоне в составе клуба «Нитра» выиграл чемпионат Словакии, став лучшим снайпером и бомбардиром как регулярного чемпионата, так и плей-офф. В общей сложности в 69 матчах в активе нападающего 87 (53+34) очков при показателе полезности «+27». По итогу сезона Бучек был признан самым ценным игроком чемпионата Словакии.



Напомним, «Нефтехимик» в первом матче нового регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги встретится в Москве с ЦСКА (3 сентября), а первую домашнюю игру проведёт 10 сентября с минским «Динамо».