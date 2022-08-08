Анисин, не договорившийся с узбекским клубом, прибыл в расположение чемпиона Беларуси

Российский нападающий Михаил Анисин, не сумевший договориться с узбекским клубом «Хумо», прибыл в расположение белорусского «Металлурга» (Жлобин), сообщает телеграм-канал «Хоккейная варка».
34-летний форвард, вероятно, пройдёт просмотр, после которого будет принято решение о подписании полноценного контракта. «Металлург» примет участие в Кубке Салея, где Анисин может сыграть за клуб.
Россиянин является обладателем Кубка Гагарина — 2012 в составе московского «Динамо», также он стал лучшим снайпером того розыгрыша (16 шайб в плей-офф). В КХЛ Анисин также играл за «Сибирь», «Северсталь», «Витязь», «Сочи», «Нефтехимик», новокузнецкий «Металлург». В прошлом сезоне Михаил Анисин играл за ХК «Ижсталь» в ВХЛ-А, в чемпионате Словакии по хоккею, а также за ХК «Чебоксары».
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