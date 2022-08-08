Форвард «Аризоны» Круз подписал новый контракт с клубом, избежав арбитража НХЛ
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Нападающий «Аризоны Койотс» Лоусон Круз подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт «койотов».
Отмечается, что соглашение с 25-летним форвардом рассчитано сроком на пять лет. Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, кэпхит Круза по контракту составит $ 4,3 млн, общая сумма контракта – $ 21,5 млн.
Отметим, что игрок претендовал на арбитраж НХЛ, клуб и форвард избежали слушаний.
В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Круз принял участие в 65 матчах, набрав 34 (20+14) очка при показателе полезности «-9». В общей сложности нападающий провёл 346 игр в НХЛ, заработав 110 (56+54) баллов при общей полезности «-40».
Круз был выбран на драфте НХЛ 2015 года под общим 11-м номером клубом «Флорида Пантерз».
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