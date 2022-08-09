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Труба станет капитаном «Рейнджерс» в следующем сезоне НХЛ

Труба станет капитаном «Рейнджерс» в следующем сезоне НХЛ
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба будет назван новым капитаном клуба на следующий сезон Национальной хоккейной лиги, сообщает журналист Кевин Уикс.

В чемпионате-2021/2022 несколько игроков являлись капитанами «синерубашечников», в том числе российский нападающий Артемий Панарин.

28-летний Труба выступает за «Рейнджерс» с 2019 года после обмена из «Виннипег Джетс», за который он выступал с начала карьеры в Национальной хоккейной лиге. В прошедшем регулярном сезоне защитник принял участие в 81 матче, набрав 39 (11+28) очков при полезности «+25», добавив 20 игр в плей-офф, где заработал пять (1+4) баллов.

В общей сложности Труба провёл в регулярках 597 встреч, забросив 62 шайбы и отдав 195 передач. В Кубке Стэнли на счету 28-летнего хоккеиста 50 игр и 12 (3+9) баллов.

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