Тамбиев ответил на вопрос, доволен ли он селекцией «Адмирала» в межсезонье

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал итоги матча с «Авангардом» на Лига Ставок Sochi Hockey Open (2:3), а также подвёл итоги турнира для команды.



«Адмирал» провёл очень хороший матч по качеству. По турниру мы посмотрели, над чем нужно работать, куда двигаться, что подправлять. Ребята провели неплохой турнир, во всех матчах боролись, играли, старались. Сейчас вернёмся в Минск и продолжим готовиться к сезону дальше.



Нужно ли усиливать какие-то позиции? Нет, я доволен селекцией. Все игроки, которых мы подписали, меня устраивают», — сказал Тамбиев на пресс-конференции.



Напомним, «Адмирал» обыграл на турнире «Сочи» (4:2) и сборную России U25 (3:1), уступив СКА (2:6), минскому «Динамо» (0:2) и «Авангарду» (2:3).