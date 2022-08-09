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Директор «Сочи»: ожидаем, что общая посещаемость Sochi Hockey Open будет 25 тыс. человек

Директор «Сочи»: ожидаем, что общая посещаемость Sochi Hockey Open будет 25 тыс. человек
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Директор ХК «Сочи» по маркетингу и коммуникациям Александр Кременсков после победы в матче с минским «Динамо» (5:3) подвёл итоги домашнего турнира Sochi Hockey Open. На соревновании осталось провести лишь одну встречу — между СКА и сборной России U25.

«Турнир удался, получился великолепным. Спасибо партнёрам и коллективу. По итогам вечерней встречи ожидаем, что суммарная посещаемость составит 25 тыс. человек. Довольны охватами. Более 2 тыс. публикаций в СМИ, ещё 2 млн публикаций в соцсетях. Общие охваты — 15 млн и 26 млн соответственно, 3 млн просмотров наших трансляций «ВКонтакте», — передаёт слова Кременскова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, «Сочи» занял последнее место на турнире. Победителем Sochi Hockey Open стал «Авангард».

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