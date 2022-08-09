«Всё ещё думаю, что я лучший выбор». Панарин поздравил Трубу с назначением капитаном

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в шутливом стиле поздравил 28-летнего защитника клуба Джейкоба Трубу с назначением ему капитанской нашивки. Россиянин записал видео в одну из своих социальных сетей.

«Джейкоб, Джейкоб! Поздравляю, дружище. Рад за тебя. Но я всё ещё думаю, что я лучший выбор», — сказал Панарин.

Напомним, у «Рейнджерс» не было официального капитана с сезона-2018/2019. Последним был защитник Райан Макдона в сезоне-2017/2018, после чего его обменяли в «Тампа-Бэй Лайтнинг». В прошлом чемпионате клуб из Нью-Йорка назначил аж шесть альтернативных капитанов: Трубу, Панарина, а также Криса Крайдера, Райана Строума, Мику Зибанежада и Баркли Гудроу.



Труба играет за «Рейнджерс» с 2019 года после того, как его обменяли из «Виннипег Джетс», за который он выступал с начала карьеры в Национальной хоккейной лиге. В прошедшем регулярном сезоне защитник принял участие в 81 матче, набрав 39 (11+28) очков при полезности «+25», добавив 20 игр в плей-офф, где заработал пять (1+4) баллов.