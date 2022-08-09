Назаров о тимбилдинге с «Авангардом»: скажите, чтобы Рябыкин перечислил тысяч 100 хотя бы

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров высказался о драке в матче с «Авангардом».
«Драку с «Авангардом» здесь обсуждают абсолютно все? Так получилось, что я с 17 лет дерусь, меня обсуждают постоянно. Это не лестно, это просто часть работы, которая помогает молодым хоккеистам понять, что это серьёзный вид спорта. Смысл в том, что мы все объединяемся после этой драки, все пытаются показывать свой лучший хоккей, никто не хочет сыграть плохо. Потому что вчера мы все вместе дрались, радовались каким-то моментам, а сегодня опять матч.
В Санкт-Петербурге снова будет тимбилдинг с «Авангардом»? Если пришлют мне на карточку — устроим, если не пришлют, то зачем так часто помогать собираться? Это наши конкуренты, я уже против себя начинаю работать. Рябыкин? Скажите, чтобы Дима перечислил тысяч 100 хотя бы (смеётся). Мы играли вместе, у нас хорошие дружеские отношения. Сейчас мы конкуренты, работаем друг против друга. Отношения рабочие», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Александра Рожкова.
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