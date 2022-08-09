Итоговая таблица Sochi Hockey Open: сборная России U25 — предпоследняя, «Авангард» — 1-й
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В Сочи подошёл к концу предсезонный турнир Лига Ставок Sochi Hockey Open. Его победителем стал омский «Авангард», набравший в пяти матчах восемь очков. Второе место занял санкт-петербургский СКА, который также набрал восемь баллов, однако в личном противостоянии уступил «ястребам» (1:3). Тройку замкнуло минское «Динамо» с четырьмя очками.
Таблица Sochi Hockey Open:
1. «Авангард» — восемь очков, пять матчей;
2. СКА — восемь очков, пять матчей;
3. «Динамо» Минск — четыре очка, пять матчей;
4. «Адмирал» — четыре очка, пять матчей;
5. Сборная России U25 — четыре очка, пять матчей;
6. «Сочи» — два очка, пять матчей.
Напомним, турнир, прошедший в Сочи, стартовал 3 августа и подошёл к концу сегодня, 9 августа.
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