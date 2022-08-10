На МЧМ по хоккею финны разгромили сборную Латвии, играющую вместо России

На стартовавшем в Канаде молодёжном чемпионате мира по хоккею — 2022 состоялся второй матч. Сборная Финляндии обыграла сборную Латвии со счётом 6:1.
На девятой минуте счёт открыл Йоаким Кемелль, которому ассистировал Аату Рятю. Через две с половиной минуты финны удвоили преимущество – Кеммель оформил дубль. В начале второго периода Брэд Ламберт в большинстве забросил шайбу в ворота латышей с передачи Роби Ярвентие, а на 38-й минуте атаку команды завершил Рони Хирвонен. Сборная Латвии смогла сократить разрыв в счёте в дебюте третьего периода, также использовав численное преимущество – гол на счету Клавса Вейнбергса. Однако в заключительном отрезке игры Аату Рятю и Каспер Пуутио довели дело до разгрома – 6:1.
Отметим, что в группе А на молодёжном чемпионате мира играют сборные Финляндии, Чехии, Канады, Словакии и Латвии, а в группе В представлены США, Швеция, Германия, Швейцария и Австрия.
Сборная России не принимает участия – её по решению Международной федерации хоккея (IIHF) на турнире заменила именно сборная Латвии.
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