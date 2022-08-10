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На МЧМ по хоккею финны разгромили сборную Латвии, играющую вместо России

На МЧМ по хоккею финны разгромили сборную Латвии, играющую вместо России
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На стартовавшем в Канаде молодёжном чемпионате мира по хоккею — 2022 состоялся второй матч. Сборная Финляндии обыграла сборную Латвии со счётом 6:1.

На девятой минуте счёт открыл Йоаким Кемелль, которому ассистировал Аату Рятю. Через две с половиной минуты финны удвоили преимущество – Кеммель оформил дубль. В начале второго периода Брэд Ламберт в большинстве забросил шайбу в ворота латышей с передачи Роби Ярвентие, а на 38-й минуте атаку команды завершил Рони Хирвонен. Сборная Латвии смогла сократить разрыв в счёте в дебюте третьего периода, также использовав численное преимущество – гол на счету Клавса Вейнбергса. Однако в заключительном отрезке игры Аату Рятю и Каспер Пуутио довели дело до разгрома – 6:1.

U20 ЧМ-2022. Группа A
10 августа 2022, среда. 01:00 МСК
Латвия U20
Окончен
1 : 6
Финляндия U20
0:1 Кемелль (Рятю, Хирвонен) – 08:54 (5x5)   0:2 Кемелль (Хирвонен) – 11:29 (5x5)   0:3 Ламберт (Ярвентие, Хеймосалми) – 21:52 (5x4)   0:4 Хирвонен (Рятю, Симонтайваль) – 38:01 (5x4)   1:4 Вейнбергс (Ходас) – 41:28 (5x4)   1:5 Рятю (Кемелль, Хеймосалми) – 55:39 (5x5)   1:6 Пуутио (Кемелль, Рятю) – 58:40 (5x5)

Отметим, что в группе А на молодёжном чемпионате мира играют сборные Финляндии, Чехии, Канады, Словакии и Латвии, а в группе В представлены США, Швеция, Германия, Швейцария и Австрия.

Сборная России не принимает участия – её по решению Международной федерации хоккея (IIHF) на турнире заменила именно сборная Латвии.

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