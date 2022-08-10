Никита Трямкин рассказал, кто его взял под крыло в «Ванкувере»

Российский защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин рассказал, кто его взял под крыло в «Ванкувер Кэнакс».



«Наверное, выделил бы Дэна Хэмьюса, моего первого партнёра, возрастного игрока. И братьям Седин огромное спасибо, они во многом мне помогали. Также отмечу Алекса Барроуза. Если они видели, что я что-то где-то не понимаю, то капитан Хенрик Седин всегда подходил, подсказывал.



В этом плане мне очень повезло с такими партнёрами. Когда Николая Голдобина обменяли из «Сан-Хосе», стало намного легче: он привнёс больше позитива, где-то и с переводом помогал. Моя супруга также помогала, мы сильно тогда сплотились как семья. Помню, как партнёры удивились её уровню катания. Позже я им сказал, что она профессиональная фигуристка», – приводит слова Трямкина Metaratings.