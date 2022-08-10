Ротенберг после турнира в Сочи рассказал, что нужно улучшить в игре ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал результаты команды на предсезонном турнире в Сочи. В заключительном матче соревнований команда из Санкт-Петербурга обыграла сборную России U25 со счётом 5:1. СКА завершил турнир на втором месте, набрав восемь очков. Столько же очков у «Авангарда», который закончил выступление на первом месте.



«Побеждает, как и проигрывает, вся команда. У нас определённо есть детали, которые необходимо улучшить: борьба на пятаке, игровая дисциплина. Сейчас у нас относительно новый коллектив, так что предстоит ещё много работы. Все команды хотят обыграть СКА, каждый выходит и проводит против нас лучшую игру в своей жизни, но мы к этому готовы», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.