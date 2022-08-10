«Каролина» продлила контракт с Нечасом
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Форвард «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас продлил контракт с клубом. Новое соглашение заключено на два года, хоккеист получит по нему $ 6 млн. В первом сезоне 23-летний чешский форвард получит $ 2,5 млн, а во втором — ещё $ 3 млн.
Ранее у Нечаса истёк контракт новичка. После этого он находился в статусе ограниченно свободного агента.
В минувшем сезоне Нечас принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В них форвард набрал 40 (14+26) очков. В плей-офф Кубка Стэнли чешский нападающий выходил на лёд в 14 матчах. Там он набрал 5 (0+5) очков.
Всего же в НХЛ он провёл 203 матча, в которых набрал 119 (45+74) баллов.
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