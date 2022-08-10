Юртайкин: на сборах ЦСКА рутины нет, всё позитивно

Форвард ЦСКА Данил Юртайкин рассказал о впечатлениях от сборов. Спортсмен признался, что на сборах у него позитивное настроение.
«Как не устать от сборов? Не устать, наверное, не получится, потому что сборы для этого и даны, чтобы много работать, набирать объём для сезона. В принципе, был большой перерыв, можно сказать, что давно не тренировались вместе, друг с другом не виделись. Рутины нет, идёт рабочий процесс, всё позитивно.
Всё сложно: и борьбы много сейчас идёт, и объёмы набираем, поэтому тренировки хорошие – то, что сейчас нужно.
Кто хорошо играет на сборах в футбол и баскетбол? Вот Матвей Гуськов стоит сзади, хорошо играет в футбол. Все ребята неплохие, но, наверное, можно выделить Костю Окулова — футболист. А в баскетбол — доктор Дмитрий Кондрашин хорош», — приводит слова Юртайкина пресс-служба ЦСКА.
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