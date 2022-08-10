Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юртайкин: на сборах ЦСКА рутины нет, всё позитивно

Юртайкин: на сборах ЦСКА рутины нет, всё позитивно
Комментарии

Форвард ЦСКА Данил Юртайкин рассказал о впечатлениях от сборов. Спортсмен признался, что на сборах у него позитивное настроение.

«Как не устать от сборов? Не устать, наверное, не получится, потому что сборы для этого и даны, чтобы много работать, набирать объём для сезона. В принципе, был большой перерыв, можно сказать, что давно не тренировались вместе, друг с другом не виделись. Рутины нет, идёт рабочий процесс, всё позитивно.

Всё сложно: и борьбы много сейчас идёт, и объёмы набираем, поэтому тренировки хорошие – то, что сейчас нужно.

Кто хорошо играет на сборах в футбол и баскетбол? Вот Матвей Гуськов стоит сзади, хорошо играет в футбол. Все ребята неплохие, но, наверное, можно выделить Костю Окулова — футболист. А в баскетбол — доктор Дмитрий Кондрашин хорош», — приводит слова Юртайкина пресс-служба ЦСКА.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022