Швейцарский клуб «Женева-Серветт» объявил о переходе Хартикайнена

Бывший форвард «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен продолжит карьеру в Швейцарии. Местный клуб «Женева-Серветт» объявил о подписании контракта с финским игроком.



В минувшем сезоне Хартикайнен провёл 41 матч, забросил 13 шайб и сделал 11 голевых передач при показателе полезности «-2». Во время розыгрыша Кубка Гагарина – 2022 нападающий вместе с другими финскими легионерами покинул «Салават Юлаев» и досрочно расторг соглашение



Хартикайнен выступал за «Салават» с сезона-2013/2014. Ранее он также играл в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз».

Примечательно, что в швейцарском клубе Хартикайнен воссоединится с форвардом Линусом Умарком. Они на протяжении пяти сезонов вместе выступали за «Салават Юлаев».