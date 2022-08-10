Швейцарский клуб «Женева-Серветт» объявил о переходе Хартикайнена
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Бывший форвард «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен продолжит карьеру в Швейцарии. Местный клуб «Женева-Серветт» объявил о подписании контракта с финским игроком.
В минувшем сезоне Хартикайнен провёл 41 матч, забросил 13 шайб и сделал 11 голевых передач при показателе полезности «-2». Во время розыгрыша Кубка Гагарина – 2022 нападающий вместе с другими финскими легионерами покинул «Салават Юлаев» и досрочно расторг соглашение
Хартикайнен выступал за «Салават» с сезона-2013/2014. Ранее он также играл в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз».
Примечательно, что в швейцарском клубе Хартикайнен воссоединится с форвардом Линусом Умарком. Они на протяжении пяти сезонов вместе выступали за «Салават Юлаев».
Новость по темеХартикайнен близок к переходу в клуб «Женева-Серветт»
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