Джейкоб Труба написал открытое письмо после назначения капитаном «Рейнджерс»

Капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба написал открытое письмо после того, как ему вручили джерси с капитанской нашивкой.



«Дорогие болельщики «Рейнджерс», для меня большая честь и привилегия быть названным следующим капитаном «Нью-Йорк Рейнджерс».



После того как мне об этом сообщили, первая вещь, которую я сделал, это посмотрел на то, кто был капитаном до меня. Марк Мессье, Брайан Литч, Яромир Ягр, Крис Друри – это игроки, за которыми я наблюдал в детстве, мечтая однажды оказаться на их месте.



Как только я стал «рейнджером», то сразу начал больше узнавать об истории организации. Я начал понимать, что буду всё чаще и чаще видеть свитера с одними и теми же фамилиями – Хауэлл, Батгейт, Хэдфилд, Эспозито. Все эти игроки оказали длительное влияние на НХЛ и стали настоящими легендами «Рейнджерс».



В тренировочном центре мне бросаются в глаза две майки, которые висят на стенах. Это майка Фила Эспозито середины 70-х годов и майка Марка Мессье 1994 года. На обеих футболках спереди вышита буква С. Вид этих футболок подтверждает тот факт, что далеко не каждый игрок удостаивается такой чести, не говоря уже о том, чтобы быть капитаном команды «Оригинальной шестёрки».



Разделить эту честь с игроками, которые раньше были капитанами «Рейнджерс», — нечто особенное для меня. Я не отношусь к этому легкомысленно. Я уже говорил, что мне требуется некоторое время, чтобы приспособиться к новой роли. После перехода в новую команду, переезда в новый год, прошла значительная часть моего дебютного сезона, прежде чем я почувствовал себя здесь как дома. Теперь это мой дом.



Почувствовать вкус хоккея плей-офф в прошлом сезоне на «Мэдисон Сквер Гарден» было потрясающе. Вы, ребята, принесли с собой энергию на трибуны, которую мы чувствовали по всему городу. Мы все наслаждались гонкой за Кубком Стэнли, а теперь я с нетерпением жду нового сезона. Я чувствую, что мы находимся на правильном пути, и мне не терпится увидеть, что ждёт нашу команду впереди.



Я знаю, что готов к этому. На нашем пути будут трудности, мы столкнёмся с проблемами, но я отдам всё, что у меня есть. Наша цель – привезти в Нью-Йорк Кубок Стэнли. И хотя я не могу обещать, что мы это наверняка сделаем, я могу обещать, что отдам ради этого своё сердце.



Спасибо вам, болельщики «Рейнджерс», за вашу постоянную и неизменную поддержку. Я не могу дождаться, когда увижу вас всех в Саду в этом году. Это ваш капитан, Джейкоб Труба», — написал защитник.