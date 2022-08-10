Третьяк: МЧМ интересен профессионалам, должны знать, какой противник

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал об отношении к молодёжному чемпионату мира, который стартовал в Канаде. Сборная России не участвует в турнире из-за отстранения.



«МЧМ интересно посмотреть профессионалам. Завтра или послезавтра, мы всё равно будем играть против них. Должны знать, какой противник, какой хоккей. Для наших болельщиков этот турнир, думаю, не так интересен. А профессионалы, которые живут хоккеем и смотрят мировой хоккей, всё равно обязательно смотрят.



Пустые трибуны даже в Канаде? Это вопрос к ИИХФ», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Изначально МЧМ-2022 стартовал ещё в декабре 2021 года. Но тогда турнир не был доигран из-за вспышки коронавируса.